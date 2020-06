Riigkogu valimistel kandideerised Monika Haukanõmm ja Helve Särgava veel sotside ridades, nüüdseks on nad maandunud Keskerakond. All SDE juht Indek Saar teatas 2019. aasta novembris, et endine keskerakondlane Raimond Kaljulaid liitub sotsiaaldemokraatliku parteiga. FOTO: Konstantin Sednev, Mihkel Maripuu