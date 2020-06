Politoloogid: millised on kõige kirglikumate valijate näod?

Kuid silmapaistavad poliitikud on paljuski ainult erakonna fassaad. Erakonna elujõulisus ja lõppkokkuvõttes ka võim riigikogus või valitsuses tuleb inimestelt, kes on kulisside taga. See tuleb erakonna valijatelt, sest ilma nendeta poleks ka erakonda. Just nemad on erakondade tõeline pale, mis peaaegu alati jääb õigustamatult tagaplaanile. Me näeme neid vilksamisi siin ja seal, kui räägime, kes on ühe või teise erakonna tüüpilised toetajad või kuidas on reitingud muutunud ja liikunud mõnes konkreetses sotsiaal-demograafilises grupis. Kuid tervikpildile vaatame otsa harva. Milline täpselt on iga erakonna nägu rahva poolt vaadatuna?