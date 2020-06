EKI keelekool: detektiivitöö terminitega

Terminitöö tegijad peavad sageli olema detektiivid, kes kaevavad välja eri allikates kasutatud terminid ning vaevad, millised neist konkreetses tähenduses ja kultuurikontekstis kõige sobivamad on. Tänavu said selleks detektiivitööks riikliku toetuse 31 terminikomisjoni.

Enne kui komisjon töö terminibaasi kannab ja kõigile nähtavaks teeb, on vaja läbi vaadata teisi baase, sõnastikke, õpikuid, õigusakte ja muid allikaid. Järgneb töö, mille käigus selgitatakse välja, milline termin mõistet kõige paremini tähistab ja mis oleks kõige täpsem definitsioon.

Metroloogia terminikomisjoni eestvedaja meenutas, et hiljuti räägiti ühe õpiku käsikirjas sellest, kuidas standardiga mõõteriista kontrollida. Inglise keeles tähistatakse terminiga standard tõepoolest nii normdokumenti kui ka kontrollmõõtu. Küll aga on eesti keeles kaks tähendust eristatud: standard on dokument, mõõteriista saab kontrollida hoopis etaloniga.

Termin võib sobimatus tähenduses võimust võtta ka ilma võõrkeele mõjuta. Teatriterminoloogid nendivad, et ilusa eestikeelse termini «lavastus» tähenduses on hakanud domineerima «etendus». Mõlemad on õiges kontekstis omal kohal, aga kui «lavastus» tähendab lavastamise tulemusena sündinud teost, siis «etendust» sobiks kasutada juhul, kui räägitakse lavastuse esitamisest vaatajaskonnale.

Samuti peab arvestama termini kultuurikonteksti. Eesti-vene-eesti õigusterminoloogiaga tegelejad on leidnud, et kui riigihanke kohta öeldakse Eesti vene keeles tavaliselt государственная поставка, siis Venemaal tähistatakse seda tunduvalt pikemalt: заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Seetõttu peab alati välja selgitama, kas õigustermin on kasutusel vene keeles üldiselt või piirdub selle kasutusala vaid Eesti või Venemaaga.

Kui komisjon terminid ühtlustab ja vajaduse korral uued loob, teeb see tunduvalt lihtsamaks mitte ainult spetsialistide ja õppejõudude, vaid ka tõlkijate töö. Seni on Eestis puudunud energeetika terminikomisjon, kes omakeelsetes terminites kokku lepiks. Seetõttu oli näiteks terminil clean and fair energy transition Euroopa Komisjoni tõlgetes lausa seitse eri vastet. Sobivaks eesti terminiks jäi lõpuks «õiglane üleminek puhtale energiale».