Indrek Ibrus: Eesti aruteluruumi elujõust

Eesti on ruumiliselt killustunud, võib lugeda vastselt ilmunud Eesti inimarengu aruandest (EIA). On ühe suure linna Eesti, on mõne teise linna Eesti ja on muu Eesti. Sidemed nende Eestide vahel on üha ebakindlamad. Need on tasapisi muutunud juhuslikumaks ja ennekõike privaatsemaks – sõltuvalt sellest, kes linlastest jaksab osta maakodu, kes isikliku autoga mitme kodu vahel liigelda. Ja mida rohkem on sellist privaatset liikumist ja sidestamist nende kohtade vahel, seda vähem mahub selle kõrvale mõtestatud ühistransporti kui avalikku hüvet. Eesti kokkutoomise avalikku hüvet ei ole justkui enam mõistlik, ratsionaalne pakkuda. Sellist, mis lähtuks inimeste tegelikest liikumisvajadustest.