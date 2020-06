Kadrioru staadion tähistab täna 94. sünnipäeva. Sellega seoses külastas Postimees spordiväljaku pikaaegset juhti Olavi Sikkat, kes alustas staadionil tööd juba 1975. aastal ja on nüüdseks seal ametis olnud ligemale pool sajandit. 65-aastane Sikka rääkis, millised probleemid võistlusareeni põhiliselt vaevavad, kuidas aastast aastasse hakkama saadakse, ja meenutas huvitavaid seiku ajaloost.

Alustan kõige pakilisemast. Kuidas on koroonakriis teie elu Kadriorus mõjutanud?

Mõjutanud on selle poolest, et treeninguid ei lubatud. Kogu staadioni ettevalmistus hooajaks langes just sellele ajale. Tööd ei mõjutanud viirus kuidagi, ainult treeninguid, sest nendega saime alustada alles 11. mail.