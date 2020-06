Spordi lühiuudised

Vormel 1 sarja korraldajad kinnitasid eile, et Aserbaidžaani, Singapuri ja Jaapanisse kuninglik sari tänavu ei siirdu. Tõusva päikese maa on keelanud turistide riiki sisenemise, mistõttu legendaarsel Suzuka ringrajal tänavu ei sõideta. Samuti pole praeguses olukorras võimalik Singapuri ja Baku linnaradasid valmis seada. Juba varem on tänavuse aasta kalendrist pudenenud Austraalia, Monaco, Hollandi ja Prantsusmaa etapp. Siiski loodavad korraldajad enne hooaja lõppu pidada 15–18 võidusõitu. Hetkel on paigas hooaja esimesed kaheksa etappi, F1-karussellile lükatakse hoog sisse 5. juulil Austrias.