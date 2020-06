Välismaa lühiuudised

USA vabastas Ukrainale mõeldud sõjalise abi

Ameerika Ühendriigid vabastasid Ukrainale mõeldud 250 miljoni dollari (220 miljoni euro) suuruse sõjalise abipaketi, mis eelmisel aastal külmutati. Pentagon teatas, et see raha suunatakse väljaõppesse, varustusse ja nõuandvasse tegevusse, et toetada Ukraina võimekust end tõhusamalt Vene agressiooni vastu kaitsta, vahendas RFE/RL. Mullu külmutas president Donald Trump sadade miljonite dollarite väärtuses sõjalist abi Ukrainale ja soovis, et Kiiev uuriks tema presidendivalimiste rivaali Joe Bideni väidetavaid korruptiivseid sidemeid Ukrainas. PM

Tööta jäänud eurotõlgid asusid protestima

Covid-19 pandeemia on mõjunud laastavalt Euroopa institutsioonide 1200 vabakutselisele tõlgile. Paljud neist on jäänud majandusliku toeta ja Euroopa Komisjon ei ole suutnud leida olukorrale toimivat lahendust, vahendas Euractiv. Töö kadumise tõttu sotsiaaltagatistest ilma jäänud Euroopa institutsioonide vabakutselised tõlgid on asunud meelt avaldama, lootuses, et see aitab rasket olukorda lahendada. PM

Täna (eile – toim) sain ma kätte positiivse COVID-19 testitulemuse. Ukraina esileedi Olena Zelenska

Ühendkuningriik ei pikenda üleminekuaega

Ühendkuningriigi valitsus teatas eile, et on ametlikult informeerinud Euroopa Liitu kavatsusest mitte pikendada Brexiti-järgset üleminekuperioodi 31. detsembrist edasi. «Ma kinnitasin ametlikult, et Ühendkuningriik ei pikenda üleminekuperioodi ja pikendamise aeg on nüüd möödunud,» ütles kõrgem minister Michael Gove Twitteris pärast kohtumist Euroopa Liidu liidritega. AFP/BNS

Hiidpanda Hua Bao Soomes Ähtäri loomapargis. FOTO: AP/Scanpix

Soomet ähvardab hiidpandade tagastamine Hiinale

Ähtäri loomapark võib olla sunnitud hiidpandad Hiinale tagasi andma, kui pargi ülalpidamiseks ei leita raha, ütles Soome maa- ja metsamajandusministeerium Suomen Kuvalehtile. Pandapaari tagastamine seisab ees, kui Ähtäri ei suuda oma tegevust tasuvaks muuta, hoiatas ministeeriumi kantsler Jaana Husu-Kallio, kes rõhutas siiski, et pandade tagastamine on äärmuslik samm. Sel nädalal arutati parlamendis loomapargi toetamist riigieelarvest 1,5 miljoni euroga. Ähtäri pandade rendileping on sõlmitud 15 aastaks, millest on möödas vaid kaks. STT/BNS

1 000 000 000 piiri ületab vaeste arv maailmas ülemaailmse koroonaviiruse pandeemia tagajärjel, selgus eile avaldatud rahvusvahelisest uuringust.

Leedu ja Poola ühispiir taas lahti

Leedu ja Poola avasid eile kell 10 taas omavahelise piiri, mis oli märtsi keskpaigast pandeemia tõttu kinni. Sel puhul kohtusid Kalvarija-Budziski piiripunktis Leedu peaminister Saulius Skvernelis ja Poola valitsusjuht Mateusz Morawiecki. Peaministrid olid vabas riietuses, lipsuta ja loobusid nakkusohu tõttu kätlemisest. BNS

Gruusias kehtestati maskirežiim