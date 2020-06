Börsid käisid korraks maa peal

Kartmatu tüdruku kuju New Yorgi börsihoone ees. FOTO: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Juba mitu kuud on investorid panustanud lootusele, et riikide majandus hakkab tasapisi taasavanema, mis kergitas aktsiaindeksid nädala alguses uuele rekordtasemele või selle lähedale. Tundus, et pärast märtsikuist ehmatust jätkub börsidel tõus lõpmatuseni.