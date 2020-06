Real vs Barcelona – Kumb gigantidest jääb seekord peale?

Hispaanias taasalustati jalgpallihooajaga neljapäeval, kuid kaks suurt, Madridi Real ja FC Barcelona pole oma mänge veel pidanud. Tavaliselt jagavad Hispaania meistritiitli omavahel just need kaks meeskonda ja seda kinnitab ka fakt, et viimasest 15 trofeest 14 on läinud kas Realile või Barcelonale. Ainsa erandina suutis 2014. aastal seda ülevõimu rikkuda Madridi Atletico. Kes jääb peale sel hooajal, mida on seganud ka koroonaviirusest tekkinud mänguseisak?