Tallinn valmistub majanduslanguse süvenemiseks

Seetõttu tutvustas linnapea Mihhail Kõlvart volikogule linnavalitsuse edasisi plaane. «Mis puudutab eelolevat sügist, siis me ei tea ette, milline olukord siis valitseb. Aga juba praegu saame aru, et eelarve ressursid vähenevad ja tegeleda tuleb kokkuhoiuga,» rääkis Kõlvart volikogu istungil.

Linnapea sõnul on selge, et tulemas on majanduslangus, mis tingitud eelkõige töötuse kasvust.

«Aga meil on olemas tugev vundament kriisiga hakkama saamiseks. Esiteks on linnal aastate jooksul kogutud finantspuhver, mis annab võimaluse operatiivselt tegutseda ja vajadusel lisakulu katta. Teiseks on linna finantsseis jätkuvalt stabiilne ja annab võimaluse vajadusel laenu võtta. Kolmandaks on meil selge arusaam praegusest olukorrast ja me oleme valmis igasugusteks stsenaariumiteks,» loetles linnapea.