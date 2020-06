Suurimad Covid-19-kolded on praegu Ida-Virumaal

Keskmiselt viibis Covid-19-haige Eestis haiglaravil 13 päeva. Kõige kauem ehk keskmiselt 32 päeva pidid haiglas veetma 75–79-aastased patsiendid. Neile järgnesid patsiendid vanusegrupis 40–44, kes jäid haiglaravile keskmiselt 27 päevaks. Praeguseks on haiglast koju saadetud 357 inimest. Koroonaviirusest tingitud surmajuhtumeid on registreeritud 69.

Suurimad haiguskolded on praegu Ida-Virumaal, kus on haigestunud 13 inimest. Narva suurimas haiguskoldes on haigestunud viis inimest ning nakkus on saadud pere ja tuttavate ringis. Veel üks suurem haiguskolle on Harjumaal Jõelähtmel, kus Lunden Foodi toiduettevõttes haigestus 13 inimest.