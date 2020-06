Eesti lühiuudised

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher selgitas Kuku raadios, et Lihulas tulistanud Mikk Tarrastele relvaloa väljastamisel vaadati vaid tema karistusregistrit. «Olen jätkuvalt arvamusel, et meie töötajal oli võimalus uurida tema eluviisi ja relvaluba mitte välja anda,» ütles Vaher. «Kui karistus on kustunud, siis ei ole takistust relvaloa väljaandmiseks, aga ega mina menetleja pähe ju ei näe ega tea, kuidas tema mõtleb.» Peadirektor lisas, et kõigi 26 000 relvaomaniku taust vaadatakse nüüd üle. «Kellel on näiteks relvi rohkem või kellel on neid ehk isiku ja vara kaitseks, mis on väiksemad relvad. See on suur töö, aga hädavajalik, et üle vaadata, miks, kuidas ja millisel moel me relvalubasid välja anname,» ütles ta. PM