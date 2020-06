Vanameister toob töörahu

Soome Keskerakond on viimase aastaga toetust kaotanud ning parteis on üksjagu neid, kes sooviks pigem opositsioonis jõudu koguda. Vastumeelselt Eduskunna spiikritooli ministrikoha vastu vahetanud Vanhanen nõudis seepärast omadelt garantiid, et valitsuspaati kõigutama ei hakata. Kui ta juba appi tuleb, panustab ta kogu oma jõu ja kogemusega. Ei mingeid võimumänge.