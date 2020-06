Poliitikud platsile!

Põhjus, miks täitevkomitees läks jäme ots poliitikute kätte, on pragmaatiline. Sõõrumaa annab endale aru, et kui soovib mitte üksnes tippspordi, vaid ka Eesti rahva liikumisharrastuse ja tervise edendamise nimel midagi ära teha – ja ta kinnitab, et soovib –, on selleks vaja poliitikute tuge. «Puhtalt spordirahvaga neid teemasid ära ei menetle,» ütleb ta.