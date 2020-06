Joonistatud peasekretär

Keskerakonna praegune peasekretär on tõusnud selle nädala teiseks antikangelaseks. Hoolimata sellest, et Korb püüab alati soliidne ja tõsine välja näha, on teda ometigi saatnud uskumatu ebaõnn. Tihtipeale näib, et see on hoopis tunnetuse puudumine ning vahel ka rumalus.