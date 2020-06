Tellijale

HENRY LÄÄNE: Esiteks suure suure rallifännina ja teiseks spordiajakirjanikuna ei ole ju muud varianti, kui poolt olla. Viimastel aastatel oli riik nõus eraldama 980 tuhat eurot Rally Estoniale. See on kõrge tasemega võistlus alal, mis on Eestis praegu meeletult populaarne ja millele tegelikult pööratakse ka üle maailma viimaste aastate suurimat tähelepanu. Sellise võistluse Eestisse saamine on tohutult keeruline töö ja selle juhtumiseks peavad paika loksuma väga paljud asjad. Imelik on öelda – tänu koroonaviirusele –, aga selline asi on siin juhtumas. Kui ma ei eksi, on 19. juunil päev, mil Rahvusvahelises Autospordiliidus võib teema otsustatud saada. Mina loodan väga, et see juhtub. Kui riigi raha on selleks etapiks vaja, siis minu jaoks ei ole siin mingit küsimust, miks ei võiks seda raha anda.

HERMAN KELOMEES: Selle rahasumma oluline eeldus oli ju see, et Lõuna-Eestisse tekitatakse palju siseturismi. Kümned tuhanded pealtvaatajad otsiksid endale majutust ja toitlustust ning tarbiksid kõikvõimalikke muid kohalikke teenuseid. Külapoed teeksid arvestatava osa aastakäibest ühe nädalavahetusega ära. Postimees kirjutas juba aastal 2016, et see raha, mis tuleb otseselt maksudena tagasi, on peaaegu sama suur kui 980 tuhat eurot. See tähendab seda, et publikuga Rally Estonia oleks riigi jaoks investeering. Selle võiks tõesti heaks kiita.