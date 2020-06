Narva eelistab ühele tugevale kahte kesist riigigümnaasiumi

Paari aasta eest lepiti kokku, et Narva ehitatakse üks riigigümnaasium, mis korraldab õppetööd 60/40-mudeli järgi ehk 60 protsenti ainetest õpitakse eesti ja 40 protsenti vene keeles ning aja jooksul eesti keele osakaal suureneb. Nüüd on haridus- ja teadusministeerium otsustanud, et Narvas võiks olla kaks riigigümnaasiumi ehk rajatakse veel ka puhtalt eesti õppekeelega kool. Kompromiss võib aga tähendada, et lõpuks saab Narva ühe riigigümnaasiumi, mis ei taga vene emakeelega noortele piisavat arenguhüpet, ning teise riigigümnaasiumi, millesse ei jätku piisavalt õpilasi, et tagada hariduse kvaliteet.