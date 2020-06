Vabastatud Talibani vangid ihkavad lahinguväljale

Afganistani võimud mängivad kõrgete panustega, avades vanglaväravad tuhandetele Talibani ridades võidelnud kinnipeetavatele lootuses, et see tagab äärmusrühmituse istumise läbirääkimiste laua taha. Julgeolekuoht on kõrge, sest paljud äsja vabanenud võitlejad kinnitavad, et on valmis oma püha sõda jätkama.