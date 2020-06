Spordi lühiuudised

Eesti koondislast süüdistatakse rassismis

Soome koondise mustanahaline tagamängija Jamar Wilson (pildil) süüdistab Eesti korvpallikoondislast rassismis, vahendas Iltalehti. Ta ütles, et oli vabaviskejoonel, kui kuulis eestlast oma meeskonnakaaslastega rääkimas. 36-aastane pallur tundis ära rassistliku sõna. «Mitte kunagi varem pole keegi korvpallimängus minu nahavärvi kohta midagi öelnud,» sõnas Wilson. «Olukorra tegi hullemaks tõik, et vastane ei öelnud seda mulle näkku, vaid tegi seda selja taga.» USAst pärit ja 2015. aastal Soome passi saanud Wilson ei teatanud vahejuhtumist ei kohtunikele ega treeneritele, sest soovis keskenduda mängule.

Sorga tiimikaaslasel diagnoositi Covid-19

Eesti koondise ründaja Erik Sorga koduklubi D.C. United teatas, et ühel nende meeskonna mängijal leiti koroonaviirus. Pallur isoleeriti teistest tiimiliikmetest. D.C. United nakatunu nime ei avalikustanud, kuid on kindel, et see pole Sorga. Väidetavalt ei osalenud positiivse proovi andnud vutimees mustanahaliste toetuseks korraldatud üritusel, meie mees on aga olnud kohal.