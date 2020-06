Välismaa lühiuudised

Pekingis suleti viiruskollete tõttu mitu piirkonda

Hiina pealinnas Pekingis kehtestati laupäeval mitmes piirkonnas liikumiskeeld, sest Xinfadi lihaturult sai alguse uus koroonaviiruse puhang. Nakatunute seas on nii müüjaid kui ka ostjaid, samuti kaks Hiina Lihauuringute Keskuse töötajat. Suleti nii Xinfadi turg kui ka Jingsheni mereandide turg, mida üks nakatunutest külastanud oli, samuti üheksa lähiümbruse kooli ja lasteaeda ning mitmed Fengtai linnaosa restoranid. Turu läheduses asuvad 11 elamukompleksi pandi karantiini. Eile tehti piirkonnas masstestimine. Võimude teatel on linnas nakatunud vähemalt 57 inimest, 36 nakatumisjuhtumit on seotud Xinfadi turuga. Uue viiruskolde tõttu keskendus taas tähelepanu toiduhügieenile Hiina turgudel. Riigimeedia teatel avastati viiruse jälgi lõikelaual, mida oli kasutatud välismaalt imporditud lõhe töötlemiseks, mistõttu pidid kohalikud toidukauplused kala müügilt eemaldama. AFP/BNS