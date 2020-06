Euroopakesksus paneb meid tundma, justkui ei mõjutaks miski meid enne, kui see ületab Uurali mäed. Hiina oli viis sajandit tagasi Kaug-Ida ja paljude inimeste mõtetes on ta kaugel praegugi. Itaalia, vastupidi, on lähedal ja kui märkame seal ohtu, mõistame, et see võib jõuda ka meieni. Seega oli just Itaalia see, kust eurooplastele kõik alguse sai.