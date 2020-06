Microsofti Eesti arenduskeskuse juht: füüsiline kontor ei kao, vaimse tervise tõttu

Meie töö on seotud faktiga, et olime Skype’i arenduskeskus (eelmisel aastal sai arenduskeskus Microsofti nime – toim). Aga kui kerime ajas kümme aastat tagasi, mil Skype oli Microsofti fookuses, siis tehnoloogia on nüüd hoopis arenenum ja ka meie fookus on teistel teenustel.