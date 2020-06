Majanduse lühiuudised

Nestor: kinnisvaraturul pole hinnalangust oodata

SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori sõnul pole kinnisvaraturul erilist hinnalangust oodata, sest mulli pole. Nestor tõi välja, et kui 2007. aastal maksis keskmise korteri ruutmeeter 1150 eurot, siis keskmine brutopalk piirdus kõigest 720 euroga. «Seega oli ühe ruutmeetri ostmiseks vaja 1,6 brutopalga jagu raha,» ütles ta. Kinnisvarahinnad kukkusid kriisi puhkedes üle poole võrra, keskmine palk aga vähem kui viis protsenti. «Selle tulemusena muutus kinnisvara oluliselt kättesaadavamaks ja turu põhjas piisas ühe ruutmeetri soetamiseks kõigest 0,8 brutopalgast,» lisas Nestor. «Kriisi leevenedes suhtarv küll pisut tõusis, kuid on jäänud sisuliselt 2013. aastast saadik väga stabiilsele tasemele, kus keskmise korteri ruutmeeter maksab pisut vähem kui ühe kuu brutopalk,» ütles analüütik. Nii usub Nestor, et suurem hinnalangus võib kinnisvaraturul jääda sel korral üldse olemata. BNS