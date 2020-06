Janari Jõesaar jättis mitu pakkumist tähelepanuta, aga võttis Hispaaniast Manresa oma kohe vastu

Esiteks on tegemist koroona-aastaga, kus teadmatust ja ebakindlust on rohkem kui kindlust. Teiseks on nii Jõesaar kui ka teised Eesti korvpallurid kogenud, et sobivat pakkumist ei pruugi üldse tulla. Viimane Eesti korvpallur, kes tõepoolest rahulikult valida sai, oli Martin Müürsepp eelmise kümnendi keskel.

«Leping on 1+1,» ütleb Jõesaar alustuseks. See tähendab, et pärast esimest hooaega on mõlemal õigus otsustada, kas soovib ka teise aasta käiku lasta. BAXI Manresa kodulehel on jutt kahest aastast, täpsustava klauslita.