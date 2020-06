Mustad mehed surevad Vietnamis

Paljud sellegipoolest tulistasid, kuid küsimus «miks?» pole ka pool sajandit hiljem vastust saanud. Ali tsitaadiga «Da 5 Bloodsi» visuaalsed ja sisulised viited alles algavad – mõni hetk hiljem viiakse vaataja Ho Chi Minh City ööklubisse, kus tantsitakse Francis Ford Coppola kuulsa «Tänapäeva apokalüpsise» postri all ning neli mustanahalist veterani kohtuvad kerjava lapsega, kel pole üht jäset. Need neli kunagi armeekutse vastu võtnut on naasnud Vietnamisse, et otsida üles sinna sõjapäevil maetud kastitäis kullakange ja langenud kaaslase säilmed.