Artemi Troitski: «Ainus Eestiga seotud probleem on eesti keel.»

Aga ka ilma igasuguse viiruseta poleks ma Eestisse tulekut kahetsenud. Ma ei pea end emigrandiks, pean end ekspaadiks – inimeseks, kes elab ja töötab Eestis. Armastan Eestit, mul on siin suurepärased sõbrad – neid on väga palju ja neid on nii eestlaste kui venelaste seast. Minu perele meeldib siin väga. Ma ei näe Eesti elus ühtegi miinust – vahest kliima välja arvatud, aga see muutub siingi tasapisi mahedamaks. Ütlen ausalt, et Venemaal pole ta oluliselt parem.

Ma ei arva, et Eesti oleks liiga väike. Asi on selles, et Eesti on osa suurest Euroopast; isegi eriolukorra ajal ei tunnetanud ma end absoluutselt mingi pisikese toa asukana. Ei! Elan suures Euroopa kodus. Reisin palju ja reisin vabalt. Asjaajamisi ja sõpru on mul kõikjal. Eesti on aga lemmikpaik, kus praegu on minu kodu.