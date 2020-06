Hiigeldividende maksev RMK on jännis puhkerajatiste remondiga

Taevaskoda on üks Eesti populaarsemaid loodusturismi sihtkohti. Eriolukorra ajal käis seal nii palju rahvast, et 2+2-reegli järgimist pidi korraldama politsei. Ühest peamisest rajatisest, Suure Taevaskoja sillast pidi aga eemale hoidma – see on varisemisohtlik.