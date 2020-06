Minister Aeg Lihula tapatalgute järel: surmanuhtluse arutellu astuda oleks taandareng

Tellijale

Sise- ja rahandusminister avaldasid pühapäevases raadiosaates arvamust, et Eestis tuleks taaskehtestada surmanuhtlus. Kuidas te sellesse suhtute?

Mina isiklikult suhtun sellesse eitavalt. Eesti on tsiviliseeritud ühiskonna riik ja tsiviliseeritud ühiskond liigub selles suunas, et surmanuhtlus kui karistusviis on minevik. Nii laskuksime samale tasemele kui mõrtsukas ja sellel on juures veritasu maik.

Järjest enam räägitakse ikkagi ennetus- ja võõrutusprogrammidest. Kõige raskem karistus praeguses Eesti õigusruumis on eluaegne vangla­karistus ja ma arvan, et see on juba piisavalt raske karistus. Mina isiklikult ei võtaks seda üldse diskussiooniks ja kindlasti ei poolda ma isegi mitte arutelu surmanuhtluse taastamisest Eestis.

Kui see arutelu peaks tekkima, siis kuidas reageeriksid meie liitlased näiteks Euroopa Liidus?