Eesti lühiuudised

Rahalise trahvi asemel rahunemispeatus

Riigikogu õiguskomisjon otsustas eile ühel häälel algatada eelnõu, mis võimaldab edaspidi liikluses kiiruse ületaja käitumise mõjutamiseks kohaldada alternatiivina rahalise trahvi kõrval rahunemispeatust. Komisjoni esimees Jaanus Karilaid (Keskerakond) ütles, et muudatuse laiem eesmärk on parandada Eesti liikluskultuuri. «Uuringud on näidanud, et trahvide määramine ei ole andnud soovitud tulemusi ja seetõttu on hea, kui politsei saab kasutada ka alternatiivseid võimalusi,» rääkis Karilaid. 45 minuti pikkuse rahunemispeatuse saaksid trahvi maksmise asemel valida need kiiruseületajad, kes ei ületanud lubatud piirkiirust rohkem kui 20 kilomeetrit tunnis. Politsei katsetas rahunemispeatust juba mullu, kuid soovib selle meetme mõju paremaks hindamiseks projekti jätkata. Seadus on kavandatud jõustuma 2020. aasta 1. detsembril. PM