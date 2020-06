Universaalsed küsimused kohalikus mahlas

Näitusel on esitatud hulk küsimusi, mille kõrvale on asetatud kunstiteosed, mis neile vastata püüavad. Selle kõrvutuse eesmärgiks võiks pidada soovi kutsuda arutlema olulistel sotsiaalkultuurilisel ja poliitilistel teemadel. Kui tavaliselt oleme harjunud selliseid debatte ja küsimusi lahkama ajalehtedes ja televisioonis, siis Artel kutsub inimesi neid küsimusi esitama näitusesaalis; ta paneb meid vaatajana positsiooni, kus meile ei öelda, kuidas on õige ja kuidas on vale – meile antakse kätte niidiots, mis suunab meid mõtlema.