Tõnno Jonuks, Atko Remmel: kuidas eestlastest sai metsarahvas

Teadmine eestlastest kui metsarahvast on juurdunud meist enamiku teadvusesse. Sellest on vändatud filme, kirjutatud raamatuid ja artikleid. Eestlaste loomuomane ja eripärane loodusesuhe on saanud üheks rahvusidentiteedi oluliseks tunnuseks, mida esitatakse uhkusega väljapool Eestitki. Eriti reljeefselt kerkib küsimus eestlaste loodussuhtest esile metsamajandamisega seonduvais debattides. Kuid, nagu näha ülalolevatest tsitaatidest, on ajaloo vältel eestlaste metsasuhet kirjeldatud üsna erinevalt. Meie eesmärk ei ole sekkuda metsandusdebatti ega võtta seisukohta metsa parema väärtustamise suhtes. Samuti ei ole me pädevad hindama ühe või teise metsakoosluse ökoloogilisi väärtusi. Meid huvitab eestlaste loodussuhtes pigem rahvusnarratiiviga seonduv – millistel asjaoludel ja millal eestlaste kui metsarahva kuvand tekkis? Ootuspäraselt selgus, et metsaeestlane koosneb väga erinevatest pusletükkidest.