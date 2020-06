Valdo Randpere: olla ja tegutseda Rootsi moodi

Tellijale

«Peame õppima selle viirusega elama», «Kõik peavad selle viiruse lõpuks ikkagi läbi põdema» – need on mõned pealkirjad viimase nädala eesti ajakirjandusest. Äkki ütleks lihtsalt ja otse: «Be like Sweden» (ingl k ole nagu Rootsi – selle lausungi laenasin välismaalt ühelt piirangute vastaselt demonstratsioonilt)? Ega ometigi pole käes aeg, et meie juhid ja otsustajad on jõudnud tõdemuseni, et viimastel kuudel on tehtud palju rumalusi?

Paraku nii kaugel me oma arengus veel pole. Viimastel päevadel on küll hakanud valitsusliikmete suust üha enam kõlama juttu sellest, et kui tuleb viiruse teine laine, ei peaks kogu ühiskonda sulgema. Lubatakse edaspidi hoida käigus nii koolid kui ka plaaniline ravi. Ehk jõutakse varsti ka arusaamale, et ka piiride ja kaubanduskeskuste sulgemine oli jabur.