Guido Pärnits: valmidus muudatusteks

Kaubanduskeskuste lahtiolekuaegade üle on elavaid arutelusid peetud juba aastaid. Kui seni polnud nende muutmiseks otsustavaid samme ette võetud, siis olude sunnil tegid seda tänavu kevadel peaaegu kõik Eesti kaubanduskeskused. Nüüd on aga küsimus, kuidas edasi.

Usun, et eriolukorras kogetu andis kõigile kaubanduskeskustele hea võimaluse hinnata, mis juhtub siis, kui iga päev kella üheksani sisse ei pääse. Ülemiste keskuses leidsime, et selle vastus on tegelikult: ei midagi erilist. Kaupmeeste teenitav kasum pühapäevastel lahtiolekuaja lõputundidel ei ole kuigi suur ega kaalu üles inimeste soovi ühel päeval nädalas võtta õhtul aeg maha ja olla pere ning sõpradega või keskenduda iseenda tegemistele.