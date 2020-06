Evelin Võigemast lavaaugus: kui aus saab olla armastades?

Mul pole inimese hääl, kel on midagi varjata. Nii ütleb Naine, kes püüab meeleheitlikult muuta oma elu, helluse ja raevu vahel kõikudes vastu seista saatusele, mis on teda just ilma jätnud armastusest. Viis aastat kestnud suhe on Mehe poolt lõpetatud, aga mitte lõppenud.