Praeguseks on valminud esimene osa rannapromenaadist koos mänguväljakute ja tegevustaskutega. «Lisaks rannapromenaadile on Kopli liinidel valminud kümme eri suuruse ja arhitektuurilahendusega maja, rajatud on uued sisehoovid ja taastatud ajaloolised munakivisillutisega teed,» lausus Võrk.