Eesti lühiuudised

Ametiühingud: riigikohtu otsus tekitab muret

Riigikohus selgitas oma hiljutises otsuses, et seadus ei võimalda tööandja nõusolekuta laiendada talle kollektiivlepingut, mille sõlminud ühingu või liidu liige ta ei ole. Ametiühingute keskliidu esimehe Peep Petersoni hinnangul on riigikohtu otsus mitmes mõttes töötajate õigusi ja huve kahjustav. «Riigikohus tõlgendas tööõiguse rahvusvahelist süsteemi ja head tõlgenduspraktikat, eirates kollektiivlepingu seaduse sätet, mille järgi on turuüleselt kokku lepitud tuhandete töötajate palgad ja tagatud sadade tööandjate ausad konkurentsitingimused,» kommenteeris Peterson. Tema sõnul on Eesti Euroopa Liidus peaaegu ainus riik, kus rahvusvaheliselt tunnustatud kollektiivlepinguid ei saa laiendada kõigile turuosalistele. PM