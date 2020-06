Lutsar: 2+2-reeglit peaks muutma

Ilmateadlased teavad rääkida, et jaanipäev tõotab tulla kuiv ja päikeseline, ent jahe. Kuidas peaksid inimesed praeguses olukorras jaanipäeval käituma?

Koroonaviirus ei ole kadunud. Jah, Eestis on viimastel päevadel [nakatumiste] arv olnud väike, aga eilsest (üleeilsest – toim) läks ju igasugune reisimine lahti ning eelmisel nädalal oli nakatunute arv veel päris suur. Tuleb ikka hoida distantsi ja mina jätaksin sellel aastal suured jaanipeod kindlasti ära.

Väike jaanipidu pere või sõpradega, kellega kogu aeg on suheldud – selles ei ole kindlasti midagi halba. Tuleks olla õues. Ohtlik on olukord siis, kui hakkab vihma sadama. Külm ja niiskus, suur seltskond väikeses maakodus loovad koroonaviiruse jaoks väga head tingimused. Kui tõesti hakkab vihma sadama, siis lähme koju.

Jaanipäeval tehakse alati ka sauna, kus tõenäoliselt see viirus ei levi, aga kui on soov pärast sauna eesruumis «maailma parandada», siis seda võiks ka õues teha. Alkohol iseenesest loomulikult viirust ei levita, aga see kaotab inimeste sisemised piirid. Kui piire ei ole, siis tehakse asju, mida hiljem kahetsetakse.