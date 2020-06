20 aastat kestnud Euroopa korvpallisõja uus peatükk: rahakotiga mindi edukalt lahingusse

Euroopa korvpall seisab majanduslikult nõrkadel jalgadel, mistõttu saavad peibutajad rahakotiga rünnakule asuda. Klubisarjade üle võimu ihkav rahvusvaheline alaliit FIBA on viimastel nädalatel astunud selgeid samme, et saada Euroliigat korraldava Euroleague Basketballi (EB) vastu. Ehkki sõda pole kaugeltki läbi, on sellesuviste lahingute võitja juba selge.