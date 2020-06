Erik Aru: poliitmõtte import

Tegelikult polegi selles midagi eriti kummalist, tegemist on lihtsalt näitega meie mõttemaailmas olulist rolli mängivast amerikaniseerumisest. Rassismi kohta peab vajalikuks sõna võtta silmapaistev hulk USA kuulsusi, kes moodustavad suure osa neist inimestest, kelle olemasolu on mingil moel meie teadvusse jõudnud. Sellest on vändatud suur hulk filme ja telesarju. Rassism on üks läbivaid teemasid ka hiphopis, mis on juba aastakümneid popmuusika peavoolu valitsev žanr.