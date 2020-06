Suhkru tarbimine väheneb esimest korda nelja aastakümne vältel

Restoranide, staadionite ja kinode sulgemine tõi tarneahelateenuste firma Czarnikow Groupi andmeil kaasa selle, et esimest korda nelja aastakümne jooksul väheneb tänavu maailmas suhkru tarbimine. Ettevõtte arvutuste järgi langeb suhkru tarbimine sel aastal 1,2 protsendini, 169,9 miljonile tonnile.

Langust näevad ette ka USA valitsuse ja suurpanga Citigroup analüütikud. Rahvusvahelise suhkru organisatsiooni hinnangul on koroonakriisi tõttu suurem osa tänavuseks prognoositud tarbimise kasvust kadunud ja lõpptulemus võib jääda veel nõrgemaks.

Suurfirmade Coca-Cola ja Nestle joogi ja maiuste müük on kahanenud ning piirangute tühistamise järel sissetulekute ja tööhõive languse tõttu pole selge, kui kiiresti nõudlus taastub.

«Tarbimine väljaspool kodu on tavaliselt suurem kui praegu toimuv asendamine ja kodus kasutamine,» ütles Czarnikowi analüütik Ben Seed. «Kinno minnes jooksite filmi vaadates tõenäoliselt üsna rõõmsalt liitri või rohkemgi karastusjooki, aga me lihtsalt ei usu, et inimesed joovad liitri karastusjooki Netflixi vaadates.»