Karu ründas Järvamaal loomakarja

„Juuni algul läksin hommikul vasikaid jootma ja märkasin, et ühel vasikal saba verine. Lähemalt uurima hakates selgus, et taga kintsu peal oli küüntega tõmmatud jäljed, üks neist kohe pikk ja sügav haav,” kõneles loomi pidav Maret Kald. Kohale kutsutud jahimehed kinnitasid küünte jälje järgi, et vasikat oli rünnanud karu.