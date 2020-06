Eesti sporthobust on aretatud kakskümmend aastat

Eestis kasvatatud tõud ei rahuldanud tollal sportlaste vajadusi. See andiski tõuke uue tõuraamatu tekkele, mis kirjeldab, aretab ja katsetab eesti sporthobust juba 20 aastat.

Nii jõuamegi tagasi koosoleku juurde, mille kutsus 26. aprillil 2000 kokku põllumajandusministeerium. Initsiatiiv tuli hobusekasvatuse ja ratsutamisega seotud inimestelt eesotsas Raigo Kollomiga, kes valiti 25 asutajaliikme seast seltsi juhatuse esimeheks. Otsus oli selge – Eesti vajab uut sporthobust, kes esindab Eesti hobusekasvatust, aretust ja ratsasporti siin ja laias maailmas. Taheti anda hobusekasvatajatele uus suund aretuse juhtimiseks, et lõpptoodang oleks tippsportlastele sobilik maailma tippudega konkureerimiseks.

Eesti sporthobuse populatsioon on nüüdseks Euroopa sporthobuste teiste tõuraamatute hulgas suhteliselt edukas: ESHKS on kujundanud silmapaistva hüppevõimega hobuse, oli Maailma Sporthobuse Kasvatajate Föderatsiooni pingereas omaaretatud takistussõiduhobuste 2019. aasta sportlike tulemuste järgi 25. kohal. Taani oli 26., Mehhiko 27., Inglismaa 30., Brasiilia 31., Ungari 32., Läti 33., Soome 40., Leedu edetabelisse ei jõudnudki.

Aastate jooksul on Eesti hobusekasvatus palju muutunud – hobused on võimekamad, koostöö Eesti Ratsaspordi Liiduga parem, suurenenud on usaldus hobusekasvatajate ja ratsasportlaste vahel.