Vaid päikseline suvi päästaks saarte turismiettevõtjad

Visit Saaremaa turismispetsialist Kristina Mägi tõdes, et suve algus erineb eelmistest. „Rahvast on vähem ja ilmselt jääb nii terveks suveks,” nentis ta.

Eriti teeb turistide vähesus murelikuks majutusasutusi. „Mulle on jäänud mulje, et mida väiksem, seda raskemas olukorras ollakse,” sõnas Mägi. „Suurtel hotellidel pole päris lootusetu olukord broneeringutega, aga mõnel pisikesel turismitalul ja külaliskorteril on praeguse seisuga küll tühi suvi.”