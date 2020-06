Matkakorraldajad ootavad pikisilmi väliskülastajaid

Rähni rääkis, et karuvaatlust karuonnist on pakutud ka eestimaalastele ja sel kevadel on neid tavapärasest rohkem käinud. Seevastu linnuvaatlust eestlastele ei müü – profid käivad neid ise vaatlemas ja isegi kui kohalikud inimesed soovivad juhendatud linnuvaatlust, ei võta nad ette nädalast vaatlust nagu paljud väliskliendid. „Meie tavalised grupid on ­10–15 inimest, kes ööbivad Eestis 4–5 päeva,” selgitas Rähni. „Linnuvaatlejad on sageli vanemad inimesed ja nad on kindlasti ettevaatlikumad. Samas on meile üllatus, et ka pered on küllalt ettevaatlikud.”