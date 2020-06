Jahimehed tahavad luba küttida metskitsi vibuga

Vibukütid on juba aastaid teavitustööd teinud, sest Eestis ei tajuta vibu veel relvana. „Inimestele seostub vibu Robin Hoodi või laatadel lastavate vibudega, mistõttu tundub mõistetamatu, et nendega võiks jahile minna,” sõnas vibujahiklubi Mägilased asutajaliige ja vibujahi üks eestvedajaid Eestis Rita-Anette Kohava.

Kas ühiskond on valmis?

Mägilased on Eestis toimetanud kolmteist aastat ja neil on sada liiget. Väikeulukite jaht on seadustatud seitse aastat, nüüd näevad vibukütid vaeva, et seadustataks jaht ka suur­ulukite hulka kuuluvale metskitsele, kelle küttimine vibuga oleks tiheasustusaladel turvalisem kui tulirelvaga.