Üle Eesti käib kibekiire päikesejaamade ehitus

Praegu on hoog veelgi üles läinud ja käib tõeline päikesejaamade rajamise buum. Eri etappides – kliendile pakkumise koostamine, lepingu allkirjastamine, projekteerimine, ehitamine – on menetluses jaamade taotlusi summaarse võimsusega 419,8 MW. Seega peaaegu neli korda suuremas mahus, kui varasematel aastatel Eestisse neid kokku rajatud on.

Nii ongi kümnetel päikesejaamu rajavatel firmadel kiired päevad, et võimalikult palju jaamu saaks veel sel aastal valmis ehitatud. Kiirustamise taga on asjaolu, et aasta lõpus lõpeb toetusskeem, mille kohaselt makstakse järgmised 12 aastat taastuvenergiatoetust kuni 50 kW jaamas toodetud ja võrku müüdud taastuvenergia eest.

Kiirustamise hind

OÜ Energiateenus juht Aivar Uutar näeb, et turul on palju kiirustamist, et aasta lõpuks toetuskõlblik jaam valmis saaks. Paraku kõigub seetõttu kvaliteet. „Eks sügis ja talv toob selguse, kas selline rutakas projekteerimine ja ehitamine ka otstarbekas oli,” sõnas ta.

Taastuvenergia toetuse saamine on Uutari sõnutsi pigem äriühingute eesmärk, kel plaanis päikeseenergia raha teenima panna, oma kodu katusele paneele hankival eraisikul on sihiks ikka elektriarved soodsamaks või nulli viia.