Aknameister: odavat masstoodangut võib endale lubada igaüks

Vanades akendes näeb sageli korraga head konstruktori- ja arhitektikätt. Iga pisemgi detail ja selle mõju tervikule on korralikult välja rehkendatud. Peened vigurid aknal ei ole ainult iluasjad, enamasti on neil täita mõni oluline funktsioon. Profileeritud veenina ja tuuleliist kaitseb ilmastiku eest, uhke malmist valatud pöörd­kremoon tagab aknaraami kindla ja mugava sulgemise.

Aken on lahutamatu osa hoonest kui arhitektuursest tervikust. Iga sobimatu muudatus akna algupärases kujunduses ja viib kogu hoone arhitektuurse kvaliteedi allakäigule. Kui te peaksite näiteks taastama 1960. aastate uunikum-Mercedest, siis te ei hakkaks sellele ju autolammutustest otsima 1990. aastate Nissani ­varuosi?

On end kestvana tõestanud

Aken on mitmekihiline ja keerukas ehitiseosa, milles on osavalt liidetud väga erinevalt käituvad materjalid (puit, klaas, kitt, metall, linaõlivärv) ja nende kasulikud omadused. Akende stiiliajaloos peegelduvad tehnilised uuendused ja sajandite tuleproovis käibele jäänud lahendused. Väikeste ruutudega aknaraamid püsisid kasutusel seni, kuni õpiti valmistama suuremaformaadilisi klaase.

Raami jäigastamiseks mõeldud metallnurgikud ja nurgikhinged kadusid koos tugevamate liimitud nurgatappide kasutuselevõtuga. Akende traditsiooniline puitkonstruktsioon, klaasimiseks kasutatav kitt ja linaõlivärv säilisid aga kuni 20. sajandi keskpaigani üldjoontes muutumatuna, ajaloolise miljööga aladel ja ajaloolistes hoonetes on säilinud tänaseni. Ja miks peakski muutma midagi, mis on end ajas kestvana tõestanud. Keeruline on leida tänapäevast akent, millele lubatakse enam kui viieaastast tootjagarantiid. Samas ei pea kaua aega raiskama, leidmaks toimiv aken, mis riputati hingedele 100–200 aasta eest.

Järjepidev hooldus tagab pika kasutusea

Nõukogude ajal katkenud hooldamise traditsioon on ­esmane põhjus, miks vana aken igal pool sada või enam aastat toimivana ei kesta. Kehv akende valmistuskvaliteet ja niru puitmaterjal on pigem viimase 30 aasta nähe, kuigi soss-seppasid on tegutsenud igal ajastul.

Katmata paljas puit pöördub niiskes ja muutlikus põhjamaises kliimas kiiresti lagunemise teele, sellest annavad märku aina suurenevad praod ja hallinev puidupind.

Esmane ja kõige olulisem kaitse akna lagunemise vastu on heas seisukorras värvikiht, mis katab ühtlaselt kõik liitekohad ja jõuab puidupinnalt üle klaasikiti 1–2 mm jagu klaasi peale. See tagab, et aknale voolav vesi ei hakka kitti altpoolt lahti murendama. Linaõli­värviga viimistletud akent tuleks üle värvida kord iga kümne aasta järel. Lõunapoolseid päikesele avatud aknaid tihedamini. Enamasti piisab ühest täiendavast värvikihist ja ainult ilmastiku meelevallas olevate väliskülgede võõpamisest.

Artikli esimesel pildil on needsamad aknad juba korda tehtud. FOTO: Erakogu

Teine meetod, kuidas värvikihi ja klaasikiti eluiga pikendada, ennetades pragude sissekuivamist, on regulaarne, näiteks üleaastane akna välispindade linaõlivärnitsaga ülepintseldamine (mitte segamini ajada tavalise keetmata linaõliga, mis sobib kasutamiseks ainult sisetingimustes).

Värnits imbub sisse, taastab värvikelme ja linaõlikiti elastsuse, nii et need suudavad „mängida kaasa” ilmastikust tulenevate puidu mahumuutustega.