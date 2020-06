Korraliku saunaviha tegemine on paras teadus

Korralik saunaskäik eeldab head vihta, mis on tihe, paraja pikkusega ega viska pärast paari sahmakat lehti küljest. Paljud on vihategu ise katsetanud, aga tulemus pole päris see, mida tahaks – vihelda saab, aga oksad on harali, vars on vale pikkusega või laguneb „meistriteos” lihtsalt koost.