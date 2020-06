Roosid jaanipäevaks kasvama

Teisalt jäid aga ära Türi lillelaat ja teisedki suured taimemüügid, kust ikka on lahkutud ahvatlevate roosidega.

Nüüd võib puukoolis ja istikuäris julgelt kiusatusele järele anda ja roose osta. Hea oleks, kui konteinertaimed enne jaanipäeva istutatud saaksid, ka valik on müügikohtades praegu kõige suurem. 3–5liitristes pottides, kileümbristes või muid konteinertaimi saab küll istutada terve hooaja, aga kesksuve palavate ilmadega võib päikesepõletus rooside lehti rikkuda, siis tuleks istutatud taimi põletusohu eest okste või muu sobivaga varjata.

Paljasjuurseid roose istutatakse aprillis-mais kuni pungade puhkemiseni. Uuesti saate seda teha sügisel septembri keskpaigast, nii et roosid jõuavad küll enne külmi juurduda, kuid ei hakka enam kasvama.

Mõnikord jääb roosipeenar või mõni eriti armas ja oluline roos ette hädavajalikule kraavile, ehitisele ja taim tuleb ümber istutada, parimat aega ei saa siis alati valida. Kui võimalik, istutage ümber kevadel enne pungade puhkemist või sügisel, kui roos hakkab juba kasvu lõpetama. Selleks tööks sobib hästi jahe pilves ilm. Aeg on tähtis, sest kui istutada näiteks mais pärast kasvu algust, saavad otsa vanadele juurtele moodustuda jõudnud noored juurekesed. Roosid põevad seda ja juurduvad halvemini. Paremini taluvad roosid ümberkolimist esimesel neljal kasvuaastal. Ka roosivanureile saab oskusliku lõikuse ja teises kohas sügavamale istutamisega teise elu anda, aga see töö on targem jätta kogenud roosikasvatajale.

Roos ootab parimat

Roos jääb samale kohale üsna kauaks: peenrarooside keskmine eluiga on kirjanduse andmeil 10–15 aastat ning pargi- ja väänroosidel 15–25 aastat.

Aias tahavad roosid päikeselist ja tugevate tuulte eest kaitstud kasvukohta, kus on viljakas ja huumusrikas, keskmise raskusega, nõrgalt happeline ja parasniiske saviliiv- või liivsavimuld. Kuid vaeva nähes ja mulda parandades on roosid kasvama saadud isegi paesel ja liivasel pinnal.

Ärge istutage roose liiga tihedalt: põõsas- ja teehübriidrooside vahekauguseks jätke peenras 60–80 cm, murus kasvavatel pargiroosidel ­meeter kuni poolteist.

Roosi pookealuse juured tungivad kasvades üha sügavamale ja pärast istutamist on väetist nendeni raske viia. Seetõttu ja ka pikaealisuse pärast tuleb istutuskoht korralikult ette valmistada, mulda sügavalt kobestada ja panna roosile ühes rammus kaasavara, et tal ikka toitu jätkuks.

Istutusauk olgu sügav ja suur. Mul on aidanud õigeid mõõte meeles pidada Eesti Roosiklubi liikme Ester Timmase kunagi „Targu talitas” jagatud õpetus. Tema sõnul on augu sügavus paras siis, kui väljasirutatud käsi ulatub augu põhjani. Augu õiget laiust saab samuti käega kontrollida: paras läbimõõt on sõrmeotstest küünarnukini.

Augu põhja on maal pandud värsket veise- või hobusesõnnikut, et see aegapidi kõdunedes taime toidaks. Nüüd on lihtsam kasutada aiapoest toodud kanakaka graanuleid. Need pange vette likku, seejärel kallake toitev leotis istutusauku, raputage sellele mulda ja segage.

Kui muld on istikupotis kuiv, pange roos enne istutamist mõneks tunniks veeanumasse. Siis võtke istik potist välja ja sättige ta auku, jälgides, et pookekoht (mügarik juurekaelast pisut kõrgemal) jääb istutades vähemalt 5 cm allapoole peenrapinda. Siis on pookekoht külmade eest kaitstud ja kasvab ilus tihe põõsas. Kui auk on liiga sügav saanud, sättige juurepalli alla väike mullakuhik. Ümbritsege juurepall hoolikalt mullaga. Võib kasutada varem valmis ostetud roosimulda (nt 20liitrises kotis Compo roosimuld), kuhu on väetis juurde segatud ja lisada sellele veel laagerdunud komposti. Ühe taime kohta kulub seda vähemalt 10 liitrit, kehval pinnasel rohkem. Kui istutusauku kaevates kõrvale tõstetud muld roosile sobib, siis lisage sedagi. Kastke, kui umbes pool august või natuke rohkem on mullaga täidetud. Siis ümbritseb muld tihedamalt juuri ja mulla sisse ei jää tühikuid.

Rohkelt vett

Ärge kartke vett kulutada, kallake seda auku ämbritäis. Kui see on imendunud, täitke auk mullaga, vajutage see kergelt kinni ja kastke. Pärast kastmist on taime ümber võib-olla veel tarvis mulda lisada. Et roosi sort meelest ei läheks, pistke taime juures mulda nimesilt.

Kui peenras enam ruumi pole ning soovite asendada mõne talvega välja läinud roosi, siis on teil värsket rammusat istutusmulda palju rohkem vaja: ühe taime kohta kulub seda viis kuni kaheksa ämbritäit. Roosijäänuk tuleb välja kaevata ja eemaldada ka kogu juuri ümbritsenud ja jääkainetega rikutud muld 50–70 cm sügavuselt. Alles siis saate istutama hakata.

Uue roosipeenra rajamiseks on hea aeg august, sest enne istutamist peab muld peenras mõne nädala tihenema ja väetis lahustuma. Istutamise võib muidugi jätta ka kevadeks, siis pole talvekattega muret. Selle kohta, kuidas uuel istutusalal maad ette valmistada ja mulda parandada, leiate põhjaliku õpetuse Tallinna Botaanikaaia kauase rooside perenaise Else Liventaali 2016. aastal ilmunud raamatust „Roosid. Nõuandeid ja soovitusi aednikele”.

Roose ei tohi pärast istutamist kasta unustada, põuaga tooge igale roosile kaks korda nädalas ämbritäis vett. Katsuge kastes vesi valada taime juurtele ja roosi lehti mitte märjaks teha.