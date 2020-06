Muru saab süüa ja muruga saab ravida

Kortsleht kasvab metsaäärses aias, kui ei, siis võiks aeda tuua. Kasvab niiskemal, kuid vett läbilaskval mullal, väike puuvari ei sega. Moodustab ilusa puhma. Oma aias olen kortslehtede vahele lauke kasvama pannud, saab ilusa ala. Kasutada saab varakevadises salatis koos noore põdrakanepi, murulaugu ja hapukoorega, lisada võib suhkrut või mett. Ravimtaimena aitab naistehaiguste, neeru- ja maopõletiku vastu.

Salukõdrik kasvab metsaserval, vahel ka majaseinte ääres. Kevadel sobivad selle vürtsikad lehed salatisse, liha maitsestamiseks, kohupiima ja kodujuustu sisse, juustu kõrvale.

Maajalg kasvab õuemurus, alustaimena õunapuuaias või puude all, hea mullaga maal. Kevadel on sel ümarad servast sakilised tumerohelised lehed, mai lõpus ja juuni alguses väikesed lillad huulõied. On piprase maitsega, lehti kasutatakse salatites ja suppides. Tarvitada ettevaatlikult, suures koguses võib toidu ära rikkuda. Toidu kaunistamiseks ja salatitesse sobivad ka õied. Soomes on nimetatud ka maa­humalaks, vanasti kasutati ­õlle valmistamisel humalate asemel. Ravimtaimena võib teha teed ning kasutada soolte ja limaskestade põletiku, külmetuse, köha ja kõhulahtisuse korral. Välispidiselt on tehtud kompresse reuma ja nahapõletike vastu.

Võilille lehti saab kasutada salatiks: maitsesta magushapu kastmega (palsamiäädikas, õli, mesi), lase seista veerand tundi ja lisa riivitud parmesani. Kui tahad mahedama maitsega lehti, korja neid puude või põõsaste alt, varjus pole need nii kibedad.

Võilille õisi võib jahu-munatainasse kasta ja õlis frittida, lisada smuutidesse, küpsetistesse (keelõisi), keeta neist siirupit, seda nimetatakse ka võilillemeeks. Kui tahad ilusa värviga siirupit, tuleb kannad eemaldada ja tõmmis teha keel­õitest.

Juuri saab kuivatada ja röstida, neist saab valmistada kohvi meenutavat jooki. Kuivatatud juured pole kibedad, vaid pähklise maitsega ja neid võib ka niisama tarvitada. Liialdada pole hea, sest võivad tekitada sapipaisu, mis on sapikivide korral ohtlik.

Võilill on maksa puhastava toimega, lehed diureetilise toimega, juured soodustavad sapi ja maomahla eritust, tõstavad söögiisu. Lehtedes on vitamiine ja mineraale rohkem kui üheski teises salatis: kaltsiumit, kaaliumit, vaske, mangaani, fosforit, tsinkseleeni, vitamiinidest A, K, B1–B6, C, E.

Vesihein kasvab aiamaal, vahel aias niiskemas kohas. Taime eluiga on kuu aega ja suvel kasvatab kolm saaki. On mahlane ja värske, hea toidutaim koduloomadele, sellest ka nimi seavirn. Maitseb hästi kanadele, aga on kasulik ka inimesele.

Vesiheina võib hakkida salati sisse, teha pestot, kaunistada toite. Maitselt on vesihein mahe, natuke kumab nelgist maitset. Maitsestada võib vesiheinasalatit traditsioonilise magushapu kastmega, ise kasutan ebaküdoonia jm siirupeid ja külmpressitud pähkliõli või muud hea maitsega õli. Lisada võib teisi köögivilju ja maitsetaimi, näiteks mugulsibulat, küüslauku, peeti, õunu, aed-liivateed, münti, tšillit jpm.

Tervisele on vesihein kasulik puhastava toime tõttu – sobib kõrge vererõhu korral, parandab neerude tööd. Rahvameditsiinis kasutatud ka bronhiidi ja kasvajate ravis.

Naadil on eriti maitsvad noored kevadised lehed, mis pole veel avanenud. Saab kasutada omleti sees, lahtise piruka täidiseks koos muna, rõõsa koore ja paprikaga ning suppides. Naadilehed sobivad pesto sisse koos küüslaugu, karulaugu, tšilli ja juustuga.

Naat eemaldab organismist soolasid ja on kasulik podagra ja radikuliidi korral.

Ristiku, valge iminõgese ja kirikakakra õied sobivad salatitesse ja toidu kaunistamiseks. Ristiku lehed on valgurikkad, seepärast on ristik kasutusel piimakarja ja kanade söögiks. Ravimtaimena puhastavad organismi, on abiks bronhiidi korral. Punane ristik aitab üleminekueas kuumahoogude vastu. Valge iminõgese ürti on kasutatud Candida albicansi (soori, valgevooluse) ja küüneseene raviks nii teena kui ka vannidena.